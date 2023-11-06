Apple готовит новые планшеты iPad

В этом году от компании Apple ждали релиза новых версий планшетов iPad mini, iPad Air и простого iPad. Вместо этого недавно она представила новые MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов, а также новый iMac. Все они основаны на процессоре последнего поколения Apple M3. Теперь инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новые iPad будут выпущены в 2024 году.





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Релиз планшетов состоится в разное время года. В этом году, впервые с начала продаж в 2010 году, новых планшетов iPad представлено не было. Доход от их продажи в результате сократился на 10%.

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Ожидаются модели iPad mini 7, iPad Air 6 и iPad 11, а также iPad Pro с экраном OLED и процессором M3. Последний вариант должен быть представлен весной. iPad mini 7 может получить процессор Apple A17 Pro, а iPad Air 6 чип M2. iPad mini в последний раз обновлялся в 2021 году, а модели iPad Pro, iPad и iPad Air в 2022, сообщает wccftech.