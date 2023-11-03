На Android и iOS помощник Leo в браузере Brave появится в ближайшие месяцы

Веб-браузер Brave становится ещё одним приложением подобного рода, где будет работать встроенный генеративный искусственный интеллект. Создатели браузера с открытым исходом кодом начали обновлять его на персональных компьютерах, принося поддержку виртуального помощника Leo. Он появился в экспериментальном канале под названием Nightly в августе и с тех пор ведётся тестирование. Помощник работает на большой языковой модели Llama 2, которая применяется в коммерческих и исследовательских целях.

Как и другие подобные помощники, Leo способен выполнять разные задачи, вроде создания обзоров веб-страниц и видео, переводов и краткого описания, нового контента. Помощник доступен пользователям бесплатно, но есть платная версия с более высоким уровнем качества. Leo Premium основан на Claude Instant и умеет выдавать более длинные ответы. Цена составляет $15 в месяц, за что покупатели получат приоритетный доступ к новой функциональности и приоритет во время пиковых нагрузок.

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В Leo разработчики обещают конфиденциальность пользовательских данных. Общение не сохраняется на серверах, ответы сразу удаляются и не применяются для обучения модели. Обещано не собирать IP-адреса и персональных данных с возможностью идентификации пользователя. Для работы с помощником не нужен даже аккаунт.

В июле Brave обвиняли в продаже защищённой авторским правом пользовательской информации с целью обучения моделей искусственного интеллекта. В ответ на это было сказано, что Brave Search имеет право на монетизацию и установку условий обслуживания.

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Ассистент появится в Brave на компьютерах в ближайшие дни. Версии браузера на Android и iOS получат его в следующих месяцах, пишет Engadget.