Brave Software Inc., Electric Coin Co. (ECC) и Filecoin Foundation объявили о партнерстве 22 сентября

С 22 сентября Brave Software Inc., Electric Coin Co. (ECC) и Filecoin Foundation анонсировали своё стратегическое партнёрство. Экспертная команда Brave, разработчики Zcash (ZEC) и некоммерческая организация Filecoin (FIL) вышли на передний план с инновационным проектом по внедрению новых средств конфиденциальности в Web3 через популярный браузер Brave.

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Основной фокус Brave - предоставить пользователям приватную среду для просмотра рекламы с сохранением конфиденциальности, получая за это вознаграждения в криптовалюте BAT. В рамках этого партнёрства, конфиденциальность будет распространена на все транзакции. Electric Coin Co. будет работать с Brave над интеграцией безопасных транзакций во встроенный криптокошелёк браузера. Это позволит пользователям совершать конфиденциальные транзакции с ZEC и другими криптовалютами.

Однако, амбициозные партнёры не ограничиваются криптовалютами. Вместе с Filecoin Foundation, они работают над инновационной функцией децентрализованного обмена сообщениями и передачи мультимедийного контента. Этот новаторский инструмент будет использовать протокол конфиденциальности Zcash и межпланетную файловую систему Filecoin (IPFS) для безопасного хранения зашифрованного контента.

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Это партнёрство отмечает важный момент в развитии онлайн-приватности, обещая пользователям более уверенное путешествие по цифровой среде, зная, что их данные защищены, транзакции надёжны, а коммуникации конфиденциальны. Вместе Brave, Electric Coin Co. и Filecoin Foundation устанавливают новые стандарты приватности в Web3.