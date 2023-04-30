Компания начнёт применять исключительно собственный поисковый индекс

Известная своим браузером компания Brave в 2021 году представила ещё и поисковую систему. Некоторая часть результатов бралась за счёт использования сторонних интерфейсов прикладного программирования, в число которых входил и Microsoft Bing Search API. На этой неделе было объявлено, что теперь индекс Bing Search является полностью независимым.

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В блоге Brave сказано, что до последней недели Microsoft выдавала 7% поисковых результатов в Brave Search. Brave хотела минимально делиться с третьими лицами пользовательской информацией. Кроме того, у неё были подтвердившиеся опасения по поводу будущего партнёрства с Microsoft, поскольку компания работает с OpenAI и применяет технологию ChatGPT в своей поисковой системе Bing. В результате Microsoft недавно объявила о значительном повышении цен на использование своего API. Не исключено, что когда истекут сроки долгосрочных контрактов Microsoft и других поисковых систем, они тоже откажутся от Bing Search API.

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Теперь Brave собирается выпустить для разработчиков и партнёров Brave Search API, чтобы дать им доступ к своей поисковой системе, пишет Neowin.