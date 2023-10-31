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Поиск Google поможет с геометрией и тригонометрией
Google позволит справиться с домашним заданием

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Компания Google уже давно предлагает помощь школьникам и студентам. Теперь поиск Google был улучшен в плане тригонометрии, исчисления, геометрии и физики.

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Если ввести уравнение или интеграл в поиск или сфотографировать их посредством приложения Lens, Google предлагает пошаговое решение с объяснениями. Также в поиск можно ввести math solver для работы с этой функцией на компьютерах, а скоро и на мобильных устройствах.

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В геометрических задачах Google Lens умеет интерпретировать визуальное и текстовое описание треугольников. Google применяет большие языковые модели для решения словесных задач по физике уровня средней школы. В марте в составе ассистента Bard появилась языковая модель Pathways (PaLM) для расширения навыков в математике и логике. Это позволяет получать ответы на многоуровневые словесные и математические проблемы, пишет 9to5google.

#google
Источник: 9to5google.com
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