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10test
Приложение Google на Android и iOS добавляет новую полезную ленту уведомлений
Лента уведомлений теперь доступна в версии 14.43 Google Android Apps

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Как стало известно, пользователи приложения Google на Android и iOS теперь могут воспользоваться новой функцией, которая позволяет просматривать историю всех полученных уведомлений от Google за день. Приложение Google, как оказывается, регулярно отправляет пользователю множество уведомлений, включая результаты спортивных событий, погодные условия, обновления по акциям, информацию о путешествиях, рекомендации по просмотру и многое другое.

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Если у вас установлена Android-версия приложения Google, то вы можете обнаружить значок колокольчика рядом с вашим профилем в правом верхнем углу экрана.

Это символизирует доступность данной функции для вас. Наличие числа на значке указывает на количество непрочитанных уведомлений. Лента с уведомлениями была обнаружена в версии 14.43 приложения Google для Android. В настоящее время эта версия находится в стадии бета-тестирования.

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Пока неясно, как будет выглядеть лента с уведомлениями на экране и будет ли предоставлен выбор из различных вариантов. На демонстрационной фотографии видно, что, по крайней мере, одна из возможностей будет основана на обратном хронологическом порядке: старые уведомления будут отображаться в верхней части экрана, а самые новые – в нижней. Каждое уведомление сопровождается значком в виде трех точек, при нажатии на который открывается меню с опциями удаления, отключения подобных уведомлений и отправки обратной связи.

#android #google #ios #уведомления
Источник: phonearena.com
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