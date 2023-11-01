Transsion обогнала Huawei по выпуску смартфонов

Рынок смартфонов в этом году находится на спаде, что сказывается на поставках аппаратов ведущих производителей вроде Samsung и Apple. Зато в списке появляются не самые знакомые имена, одним из которых стал китайский бренд Tanssion.

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Эта компания известна своими смартфонами Tecno, Itel и Infinix. В прошлом году её доля рынка составляла 6%, но с тех пор она выросла в полтора раза до 9%. Статистика фирмы Canalys за третий квартал сообщает, что поставки Samsung и Apple привели к падению их доли рынка до 20% и 17% с прошлогодних 22% и 18%. Xiaomi удержалась на прошлогоднем уровне, Oppo теряет долю последние два года, а Vivo впервые за несколько лет покинула топ-5.

В третьем квартале поставки смартфонов были на 1% меньше, чем в прошлом году. Это означает замедление темпов падения за счёт роста спроса на замену старых моделей на новые.

Transsion была создана ещё в 2006 году и сделала ставку на Африку. Также её аппараты востребованы на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, недавно она начала продавать свои устройства и в Индии. Ещё этот производитель известен складным смартфоном всего за $600 и наличием концепта сворачиваемого смартфона.

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В последнем квартале года продажи смартфонов Apple могут улучшиться за счёт появления на прилавках аппаратов серии iPhone 15. Samsung остаётся рассчитывать только на распродажи, поскольку запуска Galaxy S24 предстоит ждать до будущего года, пишет Androidcentral.