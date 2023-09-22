Tecno представила свой флагманский смартфон Phantom V Flip 5G, являющийся самым дешёвым вариантом со складным дисплеем.

Сегодня был официально выпущен первый мобильный телефон Transsion Phantom V Flip с вертикальным складным экраном по цене 49 999 индийских рупий (~58 000 рублей).

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Этот новый телефон со складным экраном доступен в двух цветах: культовом черном и таинственном рассвете (фиолетовом). Дизайн смартфона довольно интересный. Модуль камер имеет круглую форму и оснащен круглым дополнительным экраном в центре этого модуля. Интересно, что задние камеры этого продукта расположены не симметрично. Они обе расположены в верхней левой части модуля. Официальные лица утверждают, что дизайн вдохновлен космосом. Камеры являются астероидами, вращающимися вокруг Земли, в нашем случае - вокруг экрана.

Шарнир складного экрана Transsion Phantom V Flip изготовлен из авиационной стали и поддерживает углы фиксации 30–150°. Также он прошёл испытания на более чем 200 000 складываний, а глубина складки экрана ≤0,11 мм и закрывается практически без зазоров.

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Что касается основного оборудования, телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой (матрица 1/1,73 дюйма, диафрагма f/1,7), 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (120°) и фронтальной 32-мегапиксельной камерой (поддерживает автофокус). Внешний AMOLED-дисплей имеет диагональ 1.3″, и он поддерживает полную цветовую гамму DCI-P3. Основная панель оснащена 6,9-дюймовым OLED-дисплеем и поддерживает частоту обновления LTPO 120 Гц. Он имеет встроенный аккумулятор емкостью 4500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Он работает на процессоре Dimensity 8050 и в настоящее время имеет только одну версию памяти - 8 ГБ + 256 ГБ.