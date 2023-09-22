Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Выпущен телефон со складным экраном Transsion Phantom V Fli, работающий на базе Dimensity 8050
Tecno представила свой флагманский смартфон Phantom V Flip 5G, являющийся самым дешёвым вариантом со складным дисплеем.

реклама

Сегодня был официально выпущен первый мобильный телефон Transsion Phantom V Flip с вертикальным складным экраном по цене 49 999 индийских рупий (~58 000 рублей).

реклама

Этот новый телефон со складным экраном доступен в двух цветах: культовом черном и таинственном рассвете (фиолетовом). Дизайн смартфона довольно интересный. Модуль камер имеет круглую форму и оснащен круглым дополнительным экраном в центре этого модуля. Интересно, что задние камеры этого продукта расположены не симметрично. Они обе расположены в верхней левой части модуля. Официальные лица утверждают, что дизайн вдохновлен космосом. Камеры являются астероидами, вращающимися вокруг Земли, в нашем случае - вокруг экрана.

Шарнир складного экрана Transsion Phantom V Flip изготовлен из авиационной стали и поддерживает углы фиксации 30–150°. Также он прошёл испытания на более чем 200 000 складываний, а глубина складки экрана ≤0,11 мм и закрывается практически без зазоров.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается основного оборудования, телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой (матрица 1/1,73 дюйма, диафрагма f/1,7), 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (120°) и фронтальной 32-мегапиксельной камерой (поддерживает автофокус). Внешний AMOLED-дисплей имеет диагональ 1.3″, и он поддерживает полную цветовую гамму DCI-P3. Основная панель оснащена 6,9-дюймовым OLED-дисплеем и поддерживает частоту обновления LTPO 120 Гц. Он имеет встроенный аккумулятор емкостью 4500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Он работает на процессоре Dimensity 8050 и в настоящее время имеет только одну версию памяти - 8 ГБ + 256 ГБ.

#смартфон #складной смартфон #складной дисплей #складной смартон #складной
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
Продукция Huawei по-прежнему пользуется спросом в США
Эксперт Муртазин выразил разочарование Iphone 15 и назвал причины, почему не стоит его покупать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
8
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
3
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
5
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
20
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
1
Стоимость тяговых батарей упала до уровня, позволяющего электромобилям сравняться в цене с машинами на ДВС
1
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Российские компании требуют возмещения долгов от Google
+
Джастин САН "напечатал" 815 млн TUSD в сети Tron и перевел их на свои кошельки
1
ZALA AERO продемонстрировала новый БПЛА Изделие-54 «Италмас»
+
Assassin's Creed Mirage "полетит" на слабых ПК
2
Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
1
Криптокошелек добавлен в Telegram и Toncoin попал в десятку крупнейших криптовалют
+
Radeon RX 6600 запустила все последние тайтлы в разрешении 1440p с высоким FPS — даже Starfield
11

Популярные статьи

Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
29
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
42
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
96
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
19:42
Как они боятся ATACMS
Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
Gepard
19:40
А пилосос скока стоил ?
Как я работал 6 лет в DNS
Urtgard
19:38
И ещё такой прикол, для любителей поискать цены повыше
За что в интернете не любят "нефанатов"
Urtgard
19:33
Не потому отредачил, и за 75к нах не нужна. 4070 лучше во многом будет, при одинаковой цене
За что в интернете не любят "нефанатов"
Бравый капрал Sitronix
19:28
*термопакет
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
demetera
19:26
Поставь себе Manjaro с KDE (раз решил перейти), задавай вопросы на офф форум, если будут проблемы, и перестанешь писать статьи тут
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
Никита Никитенко
19:24
Сижу на линукс мяте (дуалбут с 11 окнами). В сравнение с окнами, мята летает, приятно выглядит. Всё что нужно рядовому пользователю есть. А если нет, то есть аналоги и костыли типа wine. Говоря объе...
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
Umid Xaydarov
19:20
я тут тебя на гугль картах нашёл
Как я работал 6 лет в DNS
Александр Привет
19:11
Иди галоперидол уколи, видать пора!
Госдума решила увеличить стоимость новых лицензий на услуги связи в 130 раз
mayday30
19:06
А я как раз жене решил прикупить iPhone 15 Pro Max 1TB.
Эксперт Муртазин выразил разочарование Iphone 15 и назвал причины, почему не стоит его покупать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем