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Samsung обновляет смартфоны до Android 14 раньше всех
Европейские пользователи Samsung получат обновление первыми

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Компания Samsung начала распространять обновление до системы Android 14 на флагманских смартфонах Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra на территории Европы. Если график распространения останется неизменным, на следующей неделе обновление придёт в США.

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Система Android 14 в финальном варианте появилась на аппаратах Google Pixel 4 октября. Таким образом, Samsung начинает распространять обновление менее чем через месяц. Это новый рекорд южнокорейского производителя, поскольку прежде новую версию Android приходилось ждать по несколько месяцев. Как и раньше, Samsung открыла программу бета-тестирования новой версии Android за месяц до её релиза. Возможно, сказались усилия Google по ускорению темпов распространения Android.

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Смартфоны Samsung работают с программной оболочкой One UI 6, где на этот раз есть ряд изменений во внешнем виде. Это касается раздела быстрых настроек, камер и редактирования изображений. Android 14 придёт на все аппараты Samsung, выпущенные в последние три года. На Galaxy S23 с Android 13 размер обновления составляет около 3 ГБ, пишет Arstechnica.

#смартфоны #samsung #android
Источник: arstechnica.com
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