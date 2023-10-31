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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung в следующем году собирается увеличить объёмы выпуска HBM3 в два с половиной раза
И потратит на это рекордную сумму капитальных вложений.

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К последнему дню месяца Samsung Electronics разродилась полным отчётом за третий квартал, результаты которого в предварительном виде уже публиковала ранее. Выручка компании в годовом сравнении сократилась на 12,2% до почти $50 млрд, операционная прибыль последовательно выросла на 262,6% до $1,8 млрд, а в годовом сравнении она сократилась на 77,6%. Примечательно, что капитальные расходы Samsung в следующем году увеличит почти до рекордных $40 млрд, и около $35 млрд из этой суммы будут направлены как раз в полупроводниковый бизнес.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Серьёзно вложиться Samsung собирается в увеличение выпуска более доходных видов памяти типа DDR5 и HBM. По семействам HBM3 и HBM3E объёмы производства к концу следующего года могут быть увеличены в два с половиной раза относительно текущих. О возможности снабжать своей памятью этого типа компанию NVIDIA представители Samsung сообщили уклончиво, лишь выразив уверенность, что компания Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) не сможет вечно полагаться на единственного поставщика в лице SK hynix.

#nvidia #samsung #аналитика #финансы #hbm3 #hbm3e
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