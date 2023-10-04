Процессор 7745HX практически идентичен 7700X, за исключением того, что он имеет немного меньшую тактовую частоту в режиме Boost - 5,1 ГГц (по сравнению с 5,4 ГГц).

Хотя форм-фактор ITX разработан для настольных компьютеров, есть веский аргумент в пользу того, что мобильные чипы больше подходят для компактных ПК такого небольшого размера, и действительно многие мини-ПК, такие как NUC, используют оборудование ноутбука. APU Dragon Range серии Ryzen 7045 - это буквально настольные процессоры Ryzen 7000 Raphael, адаптированные для ноутбуков, что также означает использование пайки, а не разъемов.

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То, что предлагает BD770i, по сути является специализацией. Его радиатор гораздо более компактен и плотнее, чем все которые вы можете получить на настольном компьютере, и, что очень важно выводит воздух через заднюю панель ввода-вывода за пределы корпуса, что вероятно будет большим подспорьем для охлаждения. Кроме того, плата BD770i оснащена двумя слотами PCIe 5.0 M.2 для твердотельных накопителей NVMe, что является большим плюсом, поскольку материнские платы среднего класса AM5 не всегда имеют слот для твердотельных накопителей PCIe 5.0, а многие платы более высокого класса имеют только один слот для твердотельных накопителей PCIe 5.0. Кроме того, BD770i оснащен активным охлаждением для накопителей PCIe 5.0, что является еще одним преимуществом.

Однако у BD770i есть некоторые недостатки по сравнению со стандартными процессорами и платами ITX. Очевидно, что поскольку 7745HX распаян, вы не можете заменить его на более мощный чип, что является особенностью аппаратного обеспечения ноутбука. Вы также можете быть разочарованы отсутствием поддержки разгона или настройки процессора и оперативной памяти; пользователи не могут настраивать PBO или EXPO. Хотя разгон, очевидно, не идеален для этой материнской платы, настройка все же может быть полезной, например, настройка процессора на более эффективный или консервативный режим, когда дело доходит до ускорения.

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BD770i доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов, что является скидкой по сравнению с указанными 499 долларами, которые по-видимому, будут доступны для комбинации процессора и материнской платы после закрытия предварительных заказов. Создание чего-то подобного с помощью процессора 7700 или 7700X и материнской платы ITX AM5 обойдется вам как минимум в 500 долларов, и в лучшем случае у вас будет стандартный кулер AMD и, возможно, один слот PCIe 5.0 M.2. BD770i даже по полной цене конкурентоспособен для ниши ПК.