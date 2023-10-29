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Рынок смартфонов в третьем квартале продолжил спад
В развивающихся странах спрос на смартфоны вырос

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Статистика фирмы IDC показала, что в третьем квартале нынешнего года поставки смартфонов в мире сократились по сравнению с показателями годичной давности. Однако, есть и внушающие оптимизм признаки.

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Спад составил всего 0,1% и было выпущено 32,8 млн смартфонов. Винят в этом падение спроса, инфляцию и геополитические проблемы.

При этом в развивающихся странах поставки увеличились. Речь идёт о таких регионах, как Ближний Восток и Африка (MEA), Латинская Америка (LA) и Азиатско-Тихоокеанский регион (не считая Японии и Китая). Отлично чувствует себя рынок премиальных смартфонов, поскольку во многих развитых странах их можно приобрести со скидкой, обменяв на прежний аппарат.

Если говорить о разных производителях, лидирует Samsung с долей 19,7% далее идут Apple с долей 17,7%, Xiaomi и Oppo.

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Самый большой спад поставок произошёл в Китае, он составил 6,3%. В Европе, Японии и США падение было 8,6%, 5,3% и 1,1% соответственно. На Ближнем Востоке и Африке, Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксирован рост на 18,1%, 8,2% и 1,3% соответственно. Именно это и позволяет производителям надеяться на начало роста на мировом рынке смартфонов в целом, пишет Gizmochina.

#смартфоны
Источник: gizmochina.com
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