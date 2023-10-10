А пока поставки сокращаются в годовом сравнении, хотя и растут в последовательном.

Специалистам IDC удалось дать чуть больше пояснений по аномалиям, которые наблюдались на рынке ПК в третьем квартале. Во-первых, они определили, что количество поставленных на мировой рынок компьютеров за период сократилось на 7,6% до 68,2 млн штук в годовом сравнении, но последовательно их количество растёт уже два квартала подряд. При этом представители IDC не берутся утверждать, что дно уже пройдено, осторожно предполагая, что оживление спроса в масштабах корпоративного и потребительского сегмента начнётся только во второй половине 2024 года.

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Источник изображения: Huawei Technologies

К тому времени, как уже объяснялось, на корпорации начнёт давить фактор завершения поддержки Windows 10, а ещё на рынке накопится достаточное количество купленных до пандемии компьютеров, которые просто будут нуждаться в обновлении.

Аналитики IDC по примеру коллег из Gartner выявили, что HP Inc. в третьем квартале на 6,4% увеличила объёмы поставок ПК, но объясняют это кратковременным всплеском из-за предшествовавшего глубокого опустошения складов. На стороне конечных клиентов спрос особо не вырос. Поставки Apple просели на 23,1% в годовом сравнении из-за того, что в третьем квартале прошлого года компания резко нарастила объёмы отгрузки ноутбуков после локдаунов в Китае, покрывая накопившийся на тот момент отложенный спрос.

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В следующем году, как ожидают представители IDC, спрос на новые ПК будет подогреваться появлением процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта, которые готовят к выпуску компании Intel и AMD. Правда, наличие их в составе ПК неизбежно поднимет среднюю цену реализации, по мнению экспертов.