Google Tensor G4 будет малозначительным обновлением

Компания Google пытается не отстать от конкурирующих Qualcomm и Apple при разработке процессоров для мобильных устройств. Первые три поколения её процессоров Tensor производились на предприятиях Samsung.

Теперь сообщается, что Google собирается взять на себя полный контроль над разработкой процессора Tensor G5. Производиться он может на техпроцессе TSMC 3 нм.

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Об этом в Twitter написал инсайдер @OrеXda, которые прежде неоднократно приводил точные данные относительно аппаратных продуктов Google. Он говорит, что Google разрабатывает центральный, графический процессор и все остальные компоненты чипа.

Сообщается также, что процессор будет разработан Google самостоятельно. Это даст компании больший контроль над дизайном чипа и оптимизации под конкретные задачи, вроде фотографии и машинного обучения.

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Что касается процессора следующего поколения Tensor G4 для смартфонов линейки Pixel 9, здесь можно рассчитывать на небольшой прирост производительности по сравнению с чипом нынешнего года. Он появится в следующем году, а Tensor G5 в 2025 году в смартфонах Pixel 10, сообщает Gizmochina.