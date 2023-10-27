"Волшебные списки" сократят время и усилия пользователей

Google разрабатывает новую функцию на базе искусственного интеллекта для Google Keep под названием "Волшебные списки". Эта функция позволит пользователям создавать списки, просто вводя запрос. Например, пользователь может ввести "Список упаковок перед полетом" или "Рецепт бананового хлеба", и Google Keep сгенерирует соответствующий список маркированных пунктов.



Google заявила, что эта функция предназначена не для замены креативности, а скорее для "трамплина" для идей. Он все еще находится в стадии разработки и не всегда может соответствовать действительности. Однако это потенциально может сэкономить пользователям много времени и усилий за счет автоматизации процесса создания списков.



Эта функция все еще находится на ранних стадиях разработки и пока недоступна широкой публике. Тем не менее, это пример приверженности Google использованию генеративного искусственного интеллекта для улучшения своих продуктов.