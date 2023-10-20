Флагманский процессор MediaTek представят на следующей неделе

Смартфон китайского производителя Oppo с модельным номером PHZ110 заметили в бенчмарке Geekbench 6. Это может быть аппарат Find X7 с объёмом памяти 16 ГБ на системе Android 14.

реклама

Главным достоинством смартфона станет флагманский процессор Dimensity 9300 с конфигурацией ядер 1+3+4. Основным ядром является Cortex-X4 Prime с частотой 3,25 ГГц, три Cortex X4 Performance 2,85 ГГц и четыре экономичных Cortex A720 2 ГГц. Также используется графический процессор Immortalis G720 MC12.

Результат одноядерного и многоядерного теста составили 2139 и 7110 баллов. Первое значение отстаёт от Snapdragon 8 Gen 3, который также должен быть представлен в ближайшее время. Оба этих результата уступают скорости процессора Apple A17 Pro.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Очевидно, что результаты чипа MediaTek ещё могут вырасти. Смартфон Oppo пока не был анонсирован и не исключено, что оптимизации сделают его быстрее, пишет Gizmochina.