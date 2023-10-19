Oppo представила складной смартфон Find N3

Складные аппараты Samsung считаются наиболее популярными в мире, но в Китае свои предпочтения. Китайский производитель Oppo собирается побороться с южнокорейским конкурентом, представив складной аппарат Find N3. Также в Сингапуре был анонсирован Find N3 Flip.

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Find N3 оснащен петлями третьего поколения Flexion Hinge, которые стали меньше и прочнее прежнего. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, используется хранилище UFS 4.0 объёмом 512 ГБ.

Вес немного увеличился и составляет 239 г против прежних 233 г. Зато в сложенном состоянии толщина на этот раз лишь 11,7 мм.

Здесь имеются два экрана с основным LTPO OLED размером 7,8 дюйма с разрешением 2268 x 2440, частотой 120 Гц и яркостью до 2800 нит. В сложенном состоянии можно пользоваться экраном AMOLED размером 6,3 дюйма с такими же частотой и яркостью.

На аппарате есть три камеры с главной на сенсоре Sony LYTIA-T808 с разрешением 48 Мп. Есть сверхширокоугольная камера с таким же разрешением и телеобъектив-перископ 64 Мп для съёмки с дальних расстояний. Все три камеры откалиброваны специалистами Hasselblad.

Ёмкость батареи равна 4800 мАч, а мощность зарядки 67 Вт, которая полностью заряжает устройство за 42 минуты. Имеется рейтинг защиты от брызг IPX4. Производитель обещает, что аппарат переживёт миллион сворачиваний.

Oppo собирается четыре раза обновить версию Android на этом устройстве и ещё один год обеспечивать патчи безопасности.

Что касается модели Find N3 Flip, в Китае она была представлена в августе, а теперь отправляется в другие страны. Производитель поменял выступ камеры на единственный более крупный.

Здесь также три камеры с телеобъективом 32 Мп, сверхширокоугольной 48 Мп с полем обзора 114° и основной 50 Мп. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп.

Размер экрана по-прежнему 6,8 дюйма с частотой 120 Гц. Наружный экран позволяет работать с приложениями вроде YouTube, TikTok, Gmail и Google Maps.

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Этот аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 9200, ёмкость батареи у него 4300 мАч, мощность зарядки 44 Вт. Для удобства предлагается ползунок оповещений с тремя положениями, пишет Androidcentral.