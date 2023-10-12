Ждать Oppo Find N3 осталось неделю

Уже было известно, что в октябре в Китае должен быть представлен складной смартфон Oppo Find N3. В других странах он будет продаваться под именем OnePlus Open.

За последние месяцы об этом устройстве было множество утечек, и очередная из них называет точную дату анонса. Китайская версия аппарата будет представлена 19 октября на специальном мероприятии. Не исключено, что тогда же будет представлен и международный вариант устройства.

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Это третий складной смартфон данного производителя, который на этот раз призван конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 5. Аппарат обладает внутренним экраном размером 7,8 дюйма и внешним 6,31 дюйма. Здесь используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, оперативная память типа LPDDR5x и хранилище UFS 4.0.

Задних камер три с настройкой от Hasselblad. Основная камера имеет разрешение 48 Мп. Есть также сверхширокоугольная с таким же разрешением и телеобъектив 64 Мп с 3-кратным зумом.

На корпусе имеется ползунок оповещений, которые можно включать и выключать. Несмотря на состоявшийся релиз финальной версии Android 14, здесь пока предстоит довольствоваться только Android 13. Ёмкость батареи 4800 мАч, мощность проводной зарядки 67 Вт.

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Известно, что международная версия устройства в США будет продаваться по цене $1699, пишет Gizmochina.