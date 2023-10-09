Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти

реклама

В ближайшее время ожидается появление в продаже в Китае смартфона Oppo Find N3. Международная версия устройства недавно посетила бенчмарк Geekbench, после чего там же обнаружился китайский вариант устройства.

реклама

Речь идёт о складном смартфоне с модельным номером PHN110. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и у него 12 ГБ оперативной памяти.

Международный вариант смартфона с модельным номером CPH2499 отличается наличием 16 ГБ оперативной памяти. Результаты в тестах также немного различаются. Китайский аппарат в многоядерных тестах набрал 5485 баллов, в одноядерных 2037 баллов.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аппарат обладает экраном OLED размером 7,82 дюйма с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Имеется также внешний экран размером 6,31 дюйма. Сзади находятся три камеры с основной 48 Мп, сверхширокоугольной с таким же разрешением и телеобъектив 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Спереди есть камеры с разрешениями 32 Мп и 20 Мп, пишет Gizmochina.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В понедельник будет представлен Honor Play 50 Plus с 12 ГБ памяти
Pixel 8 Pro превзошёл конкурентов в тестах на падения
Nubia Z50S Pro получил версию с 24 ГБ оперативной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
9
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
23
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
26
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
18:04
Не повезло... Сам нарывался на ssd левак от wd, пришлось сдавать
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
Александр Душа
17:59
Находили подобную ифну, но в нашем случае всё очевидно. Плата очень отличается от оригинала
В сети появились поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro
Vito Vago
17:59
Израилю не привыкать бомбить гражданских, всё время этим занимались.
Армия обороны Израиля публикует кадры, на которых авиаударами ровняет с землёй сектор Газа
Vito Vago
17:56
"Сверхзвук у земли всего-то 350 м/с." Так это и есть скорость звука. Хоть у земли, хоть повыше...
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
KoRnEr
17:54
Не критично
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
gidron69
17:53
Очередная вундервафля сделанная рукожопами...
Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
gidron69
17:53
Вы прослушали разговор тупых ботов(мамкиных политиков) о ситуации на Ближнем Востоке:)) Сайт компьютерный-достали уже политотой,валенки..
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
DIP48
17:49
Вот пусть свой "большой опыт по работе" использует в своем любимом Израиле. Есть где применить. А то пролюбили, понимаешь ли, все полимеры.))) Вот тебе и знаменитая израильская разведка, проспавшая оп...
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
Роман Кудлай
17:49
Подозреваю, что перезапись всего файла была связана с тем, что в версии в гите и у вас переводы строк отличаются в итоге гит каждую строку считает как изменившуюся это решается либо настройками гита, ...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
gidron69
17:48
А ты просто тупой...
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем