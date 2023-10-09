Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти

В ближайшее время ожидается появление в продаже в Китае смартфона Oppo Find N3. Международная версия устройства недавно посетила бенчмарк Geekbench, после чего там же обнаружился китайский вариант устройства.

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Речь идёт о складном смартфоне с модельным номером PHN110. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и у него 12 ГБ оперативной памяти.

Международный вариант смартфона с модельным номером CPH2499 отличается наличием 16 ГБ оперативной памяти. Результаты в тестах также немного различаются. Китайский аппарат в многоядерных тестах набрал 5485 баллов, в одноядерных 2037 баллов.

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Аппарат обладает экраном OLED размером 7,82 дюйма с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Имеется также внешний экран размером 6,31 дюйма. Сзади находятся три камеры с основной 48 Мп, сверхширокоугольной с таким же разрешением и телеобъектив 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Спереди есть камеры с разрешениями 32 Мп и 20 Мп, пишет Gizmochina.