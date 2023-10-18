Компания Apple ведёт разработку ускоренными темпами

Согласно последней информации, компания Apple в настоящее время работает над складным планшетом iPad. Про складные смартфоны от этого производителя пока ничего не известно.

Что касается планшета, он сейчас находится на этапе интенсивной разработки, о чём пишет издание DigiTimes. Поставщики компонентов не называются, но к концу следующего года должно быть начато производство небольшой партии устройств. Если планы будут реализованы, что далеко не гарантированно, продажи могут начаться в следующем году или в начале 2025 года.

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Ранее сообщалось, что Apple работала над складным iPad на протяжении четырёх лет, внеся за это время многочисленные изменения в дизайн. Одной из причин работы над планшетом вместо смартфона является тот факт, что iPad приносит компании незначительную прибыль на фоне общих доходов. Если возникнут какие-то проблемы, это не слишком серьёзно повлияет на финансовое состояние Apple.

Главная сложность при разработке заключается в панелях и петлях. Обычно на складных смартфонах и планшетах есть видимая складка, с которой производителям приходится мириться. Apple совместно с Samsung и LG работает над промышленным производством гибких панелей OLED с минимальными складками при сворачивании.

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Также компания хочет создать упрощённые петли с замедленным износом. Можно не сомневаться, что подобный планшет от Apple будет дорогим, сообщает wccftech.