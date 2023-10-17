Компания Apple представила новый стилус с урезанной функциональностью

Представив в сентябре линейку iPhone 15, в октябре компания Apple продолжила перевод своих мобильных устройств и аксессуаров на интерфейс USB-C. На этот раз она анонсировала стилус Apple Pencil по цене $79.

Это самый дешёвый среди выпущенных американским производителям стилусов, для работы которого потребуется iPad с поддержкой соответствующего порта. Здесь нет ряда функциональных возможностей стилуса за $99, но есть некоторые другие. К тому же ничего не мешает приобрести стилусы первого и второго поколений.

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Apple обещает уровень отзывчивости стилусов на их уровне. Разъём USB-C прячется под крышкой, к нему можно подключать любой планшет iPad с этим интерфейсом. Стилус закрепляется на планшете магнитом и в этом случае работает в режиме пониженного энергопотребления.

Как и в более дорогом стилусе второго поколения, здесь поддерживается функция предварительного просмотра. Это напоминает наведение курсора мыши на объекты на компьютерах, чтобы увидеть подсказки. С другой стороны, здесь нет чувствительности к силе давления, беспроводного подключения и зарядки, двойного нажатия для смены инструментов.

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Продажи должны стартовать в начале ноября, пишет cnn.com.