Планшет должен быть представлен в ближайшие месяцы

В конце нынешнего года или начале следующего ожидается планшет Apple iPad Mini очередного поколения, который принесёт ряд обновлений по сравнению с нынешней моделью. В частности, здесь должен применяться процессор A16 Bionic, как в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это станет небольшим улучшением по сравнению с чипом A15 Bionic, но всё же даст некоторый прирост производительности.

На планшете могут быть обновлены камеры спереди и сзади. Возможно, появятся программные новшества, такие как Photonic Engine для повышения качества съёмки при слабом освещении, а также запись видео ProRes и Audio Zoom.

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Могут быть предложены новые расцветки планшетов. Сейчас выпускаются четыре цветовых варианта, которые могут быть заменены или дополнены.

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Могут быть внесены изменения в экран, чтобы решить проблему с «эффектом желе» при прокрутке. Особенно явно это проявляется в портретной ориентации, пишет Gizmochina.