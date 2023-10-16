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В игровом сообществе все чаще звучат нарекания касательно производительности нового смартфона Google Pixel 8 Pro. По результатам свежих тестов, новое устройство уступает своему предшественнику, Pixel 7 Pro, в ряде игровых приложений.
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Популярные игры, включая Genshin Impact, Call of Duty: Mobile и PUBG, стали "камнем преткновения" для Pixel 8 Pro. Устройство демонстрирует нестабильность в показателях FPS и выраженные задержки, что заметно снижает комфортность геймплея. В контексте этих результатов Pixel 7 Pro продолжает радовать своей стабильностью и производительностью.
Эксперты уже ищут возможные причины этого явления, отмечая, что проблемы могут быть связаны как с программной, так и с аппаратной частью нового смартфона. Сообщество ожидает ответа от Google и надеется на скорые коррективы.
Тем временем, активные обсуждения темы проходят в социальных сетях. Многие пользователи выразили свое разочарование и надеются на оперативное решение проблемы со стороны разработчиков.