Новая версия iOS 17 привела к многочисленным программным и аппаратным проблемам

Эксперты отмечают, что разработчики популярного программного обеспечения со временем сталкиваются с целым спектром проблем. Дело в том, что те или иные программные компоненты становятся всё сложнее, а значит и количество ошибок в них будет только расти. Попытки устранить те или иные огрехи приводят к появлению ещё большего количества проблем, а решения нет и не может быть. Возможно, именно поэтому Microsoft решила отказаться от Windows 11 и перейти к Windows 12, но в данном случае поговорим о сложностях в программном обеспечении Apple. Дело в том, что последние две недели были непростыми для владельцев устройств яблочной компании. Многие пользователи столкнулись с целым спектром проблем, включая как программные, так и аппаратные неисправности. Эти неприятности затрагивают различные модели устройств и вызывают недовольство среди пользователей. Что любопытно, больше всего негативных отзывов озвучили владельцы новых флагманских смартфонов iPhone 15 Pro Max.

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Давайте разберёмся, что на самом деле происходит. Похоже, одной из главных проблем, с которой столкнулись владельцы iPhone 15 Pro Max, стало выгорание дисплея. Напомним, речь идёт о проблеме, в рамках которой отпечатки значков приложений и другая информация остаются на экране даже после переключения картинки. Создаётся впечатление, что матрица выгорела, как было много лет назад со старыми дисплеями. Эксперты отмечают, что проблема оказывает серьёзное влияние на качество отображения и внешний вид устройства. Мало того, с каждым днём всё становится только хуже, ведь решения проблемы пока нет. Происходящее вызвало массу негативных отзывов у обычных пользователей, ведь устройства стоимостью в 200 тысяч рублей должны обеспечивать высокое качество экрана и внешний вид.

На фоне аппаратных проблем, не менее заметны неприятности с программным обеспечением. Владельцы iPhone 15 и некоторых более старых моделей, обновившиеся до iOS 17, столкнулись с проблемой самопроизвольных перезагрузок устройств в ночное время. Это не только раздражает, но и может вызвать серьёзные неудобства, так как приводит к отключению будильника. Неясно, сколько миллионов пользователей уже опоздали на работу, ведь очень многие привыкли полагаться на встроенный будильник. Другая часть пользователей столкнулась с пропажей контактов из записной книжки, а некоторые и вовсе не могут восстановить утерянные списки. Присутствуют жалобы на пропадающие значки фотографий в галерее, а эксперты констатируют, что на этот раз владельцы iPhone столкнулись с двойными проблемами: как аппаратными, так и программными, что вызвало недовольство и негодование среди пользователей. На момент написания данного материала компания Apple официально не прокомментировала происходящее. Многие пользователи выражают беспокойство, а официальные форумы и страницы в социальных сетях переполнены жалобами на многочисленные неполадки.

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Важно отметить, что проблема с выгоранием экрана – это не новое явление, ведь нечто подобное часто фиксируется в первые недели после выпуска новых моделей iPhone. Часто такие проблемы можно решить программно с помощью обновлений, но иногда потребуется полноценный гарантийный ремонт. Что примечательно, в Apple отказалась от гарантийных обязательств весной 2023 года, поэтому сегодня обслуживанием занимаются ритейлеры, продающие технику, ввезённую по параллельному импорту. Что до владельцев пострадавших аппаратов, то этим людям придётся подождать официального решения и надеяться на решение проблем. Эксперты советуют пользователям не предпринимать никаких опасных действий и не делать ничего из того, что советуют на форумах. В некоторых случаях такие операции способны приводить к выводу смартфона из строя и нарушают гарантийные обязательства.