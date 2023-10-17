Данные, опубликованные аналитиками и цитируемые информационным агентством Bloomberg, указывают на неутешительный старт продаж смартфона iPhone 15 в Китае. Спрос на новое устройство Apple оказался значительно ниже, чем на предшествующие модели, в первые недели продаж. Этот факт сопровождается впечатляющим ростом интереса к смартфонам от местного производителя Huawei Technologies.

Согласно данным фирмы Counterpoint Research, объём продаж смартфонов из 15-й серии iPhone за первые 17 дней оказался ниже на 4,5%, чем продажи моделей из 14-й серии. В свою очередь, эксперты из Jefferies сообщают об еще более значительном двузначном спаде продаж iPhone 15 по сравнению с предшественниками. Важно отметить, что компания Huawei превзошла Apple по продажам в целом, благодаря успешному дебюту смартфонов серии Mate 60 Pro.

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Согласно аналитикам Bloomberg, это один из самых неудачных дебютов новых смартфонов iPhone в Китае примерно с 2018 года. В том периоде на китайском рынке активно развивались местные производители, такие как Oppo и Vivo, и Apple испытала тяжелые времена.

Основной фактор, влияющий на снижение спроса на новые смартфоны iPhone, согласно Counterpoint Research, связан с экономической ситуацией в Китае, которая все еще оправляется от последствий пандемии COVID-19. Эксперты утверждают, что спрос на iPhone 15 будет более стабильным в США, где ожидается двузначный рост в первые девять дней продаж по сравнению с моделями 2022 года.

Также следует отметить, что начало продаж iPhone в Китае произошло с некоторой задержкой после запуска смартфонов Mate 60 Pro компанией Huawei. Этот момент воспринимается как своего рода триумф Huawei, особенно учитывая, что новые смартфоны этой компании используют продвинутые китайские процессоры. Слабый спрос на iPhone также совпал с решением китайского правительства запретить использование смартфонов Apple в государственных органах и компаниях.

По данным Bloomberg, акции Apple утром 16 октября снизились на 0,8% после опубликованных отчетов. Аналитики разделились в своих мнениях относительно долгосрочных перспектив спроса на iPhone в Китае, который является крупнейшим мировым рынком смартфонов. Многие эксперты считают, что Huawei может подорвать доминирующие позиции Apple в высшем сегменте рынка. Согласно прогнозам Counterpoint Research, Huawei ожидает достичь двузначных продаж к 2024 году, опережая продажи iPhone. Jefferies также отмечают, что смартфоны Huawei в данный момент продаются лучше, чем смартфоны Apple.

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Таким образом, низкий спрос на iPhone 15 в Китае и рост продаж Huawei вызывают беспокойство у Apple, и аналитики предсказывают более слабые глобальные продажи iPhone, чем ожидалось.