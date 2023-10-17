Разработчики не успели добиться поставленной цели в плане производительности Cities: Skylines 2

Разработчик игры Cities: Skylines 2 в преддверии релиза на следующей неделе предупредил о том, что производительность может оказаться разочаровывающий. В трейлерах градостроительная игра выглядит весьма внушительно. Однако, красивая графика требует серьёзных вычислительных ресурсов.

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В начале летом в качестве рекомендованных были названы процессоры Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 5 5600X и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ)/AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ). Однако, недавно эти рекомендации изменили в сторону увеличения. Теперь желательно иметь процессоры Intel Core i5 12600K или AMD Ryzen 5 5800X, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT и 16 ГБ оперативной памяти. Минимальные требования подняли до Intel Core i7 6700K или AMD Ryzen 5 2600X с GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470 и 8 ГБ памяти.

Однако, даже если у компьютера будут требуемые характеристики, игра может идти не слишком гладко. Разработчик Colossal Order и издатель Paradox Interactive собираются улучшать её уже после релиза, не собираясь переносить дату на более поздний срок. Разработчик опубликовал информацию об оптимальных настройках для получения максимальной производительности при достаточно качественной графике.





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На компьютерах релиз игры состоится 24 октября, а на консолях Xbox Series X/S и PS5 он был перенесён на 30 июня будущего года, пишет Techspot.