Версия для ПК по-прежнему должна выйти 24 октября, но Colossal Order повысила ее технические характеристики

Похоже, что Cities: Skylines II будет поистине грандиозной. Консольный релиз Cities: Skylines II Версия игры для ПК выйдет 24 октября 2023 года, как и планировалось ранее.

Все, кто оформил предварительный заказ на PlayStation 5 или Xbox Series X/S, должны автоматически получить возврат средств через эти платформы. Разработчик Colossal Order пока прекращает прием предварительных заказов на консольную версию. Cities: Skylines II по-прежнему выходит на PC Game Pass 24 октября, а на Xbox Game Pass - весной следующего года, одновременно с консольным релизом.

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фото: trumpwallpapers.com

Новые минимальные и рекомендуемые характеристики ПК не сильно отличаются от первоначальных, но есть два заметных изменения. В рекомендуемых характеристиках теперь используется процессор AMD Ryzen 7 5800X, а не Ryzen 5 5800X. Минимальные характеристики начинаются с видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 (или эквивалента AMD).

Colossal Order пояснила, что задержка с выходом игры для консолей и обновление для ПК обусловлены одной и той же причиной: Игра получилась более масштабной и требует большей оптимизации, чем предполагалось ранее. Вот как студия объясняет корректировку спецификаций игры для ПК:

"Cities: Skylines II является игрой нового поколения и поэтому имеет определенные требования к аппаратному обеспечению. Рекомендуемые характеристики были установлены еще на этапе разработки игры. После проведения всестороннего тестирования на различных аппаратных средствах мы приняли решение обновить минимальные/рекомендуемые характеристики для улучшения качества игры".

Это был тяжелый год для компьютерных игр в целом. Разнообразие, заложенное в рынок ПК, всегда было проблемой для разработчиков, но аппаратное обеспечение консолей девятого поколения сейчас опережает многие распространенные конфигурации ПК, что приводит к появлению на ПК амбициозных игр с большим количеством ошибок. Сегодняшние новости о Cities: Skylines II, похоже, Colossal Order пытается оградить себя от этого явления.

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Разработчикам также нелегко обеспечить паритет между Xbox Series X - самой технически мощной консолью этого поколения - и Series S, более дешевым и менее мощным вариантом от Microsoft. Microsoft требует, чтобы все игры выходили с одинаковыми возможностями на обеих консолях, и это привело к ряду задержек, отказу от функций и, как минимум, к одному случайному эксклюзиву для консоли PS5. Недавно Microsoft разрешила создателю Baldur's Gate 3 компании Larian Studios отступить от этих правил, но в целом требование остается в силе.