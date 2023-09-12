Colossal Order знакомят нас с очередными особенностями игры Cities: Skylines II

В недавно опубликованном видео разработчики Colossal Order представили нам новые подробности об экономическом симуляторе “Cities: Skylines II”.

реклама

Как и было обещано, “Cities: Skylines II” содержит ряд улучшений по сравнению с первой частью, которая была очень успешной. Две из них - это фоторежим и кинематографическая камера, которые и были представлены в новом видео от разработчиков.

Фоторежим позволяет игрокам делать снимки своего города различными способами. Игроки также могут редактировать изображения, применяя различные функции и фильтры. Элементы, которые можно настроить, включают в себя объектив камеры, параметры диафрагмы, а также дополнительные опции, такие как погода и время суток.

Еще одна функция, представленная в новом видео - это кинематографическая камера. Как утверждают разработчики из Colossal Order, эта функция позволяет игрокам использовать инструменты фоторежима для создания полноценных видеороликов своих городов с дополнительными настройками и инструментами.

При создании видео можно настраивать параметры камеры, её положение и временную шкалу для того, чтобы представить ваш растущий мегаполис в лучшем свете и создать действительно впечатляющие видеоролики.

Релиз Cities: Skylines II запланирован на 24 октября 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.