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Процессор A17 Pro дороже A16 Bionic и дешевле Snapdragon 8 Gen 2
Сколько стоят чипы современных мобильных устройств

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Процессор Apple A17 Pro стал первым на техпроцессе 3 нм от TSMC, войдя в состав смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это означает ряд усовершенствований по сравнению с прошлогодним A16 Bionic, а также неизбежное увеличение стоимости его производства. Предположительно, эта стоимость выросла на 27%. Однако, представленный год назад Snapdragon 8 Gen 2 стоит даже дороже, чем новый A17 Pro.

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Согласно ранее озвученным оценкам Nikkei, производство A16 Bionic стоит $110, тогда как A17 Pro оценили уже в $130. Это небольшая разница в стоимости с учётом более передового техпроцесса и возникших проблем с количеством выпуска годных чипов. Возможно, цену удалось сделать более умеренной за счёт увеличения объёма поставок.

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Что касается Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm платит за его производство $160. Однако, для Qualcomm это может компенсироваться тем, что данный чип используется в аппаратах многочисленных производителей, в отличие от процессоров Apple. Скоро будет представлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, и он должен оказаться ещё дороже, чем модель прошлого года, пишет wccftech.

#apple #процессоры #qualcomm
Источник: wccftech.com
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