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Продажи аппаратов iPhone 15 в Китае на 4,5% уступают прошлогодним показателям
Huawei могла отнять у Apple некоторых китайских покупателей

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Начало продаж смартфонов серии iPhone 15 в Китае оказалось не слишком удачным для Apple. Статистика фирмы Counterpoint показывает, что показатели на 4,5% хуже по сравнению с прошлогодними продажами iPhone 14. Это не лучшим образом сказалось на стоимости акций американской компании.

Значительная часть запасов iPhone 15 остаётся в Китае нераспроданной, из-за чего стоимость iPhone 15 и iPhone 15 Plus уже ниже первоначальной. Быть может, вина в этом лежит не только на Apple.

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Компания Huawei постепенно начинает восстанавливать утраченные из-за санкций со стороны США позиции. Флагманские аппараты Mate 60 поспособствовали этому и ухудшили позиции Apple в Китае. В 2024 году Huawei собирается продать 60-70 млн смартфонов против 30 млн в 2022 году.

К тому же у аппаратов iPhone 15 есть множество проблем, таких как перегрев, раздутые корпуса и выгорания экрана, особенно на самом дорогом iPhone 15 Pro. Многие пользователи жаловались на перегрев при работе с приложениями вроде Instagram и Uber. Apple выпустила обновление, но опасения пока сохраняются.

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В США продажи iPhone 15 также не ставят рекордов. Многие предпочитают остаться на старых моделях. Зато в Индии iPhone 15 является самой популярной моделью из четырёх предлагаемых. Базовая модель производится в этой стране и время ожидания у её всего неделя против трёх недель ожидания iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые производятся только в Китае, пишет Gizmochina.

#смартфоны #iphone
Источник: gizmochina.com
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