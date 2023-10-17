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Bublik1
Apple разрешила российским пользователям совершать покупки через сторонние приложения в App Store
Решение стало неожиданным на фоне нежелания со стороны Apple пойти на уступки Epic Games

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Если вы внимательно следите за новостями, то могли слышать о противостоянии между Apple и Epic Games. Игровая студия попыталась выступить против крупнейшей на планете корпорации, доказав необходимость перемен в современных цифровых магазинах. Был выдвинут ряд претензий, а в итоге первый удар пришёлся по компьютерной игре Fortnite. Ну а поскольку именно этот проект считался «дойной коровой» Epic Games, то его удаление в 2020 году из магазина приложений App Store нанесло сокрушительный удар по доходам студии.

Перечислять суть претензий мы не будем, лишь очертив проблему. Итак, Epic Games справедливо заявили, что грабительские поборы в магазине приложений неуместны, а также потребовали разрешить проводить оплату через сторонние платёжные системы. 

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Казалось бы, требования логичны, вот только спустя несколько лет после начала тяжбы апелляционный суд в Сан-Франциско поставил жирную точку в деле, разрушив ожидания разработчиков. Суд отклонил 9 из 10 претензий Epic Games, отметив, что Apple всё же должна рассмотреть необходимость интеграции сторонних платёжных систем в магазин приложений. Аналитики говорят о полном фиаско, при этом делается упор на том, что ни одна крупная студия не поддержала Epic Games. Вышло так, что несмотря на заинтересованность, все разработчики предпочли постоять в сторонке, а результат определило количество денег на счету. Всё это довольно показательно, и аналитики полагают, что рано или поздно яблочная компания всё же пойдёт на попятную, поскольку изменения неизбежны. Как оказалось, если того требует сиюминутная выгода, то яблочники готовы подвинуться здесь и сейчас. 

Как стало известно, корпорация Apple объявила российским разработчикам о возможности интеграции внешних методов оплаты для собственных приложений. Теперь можно отказаться от использования стандартной системы оплаты через App Store, предоставив потенциальным покупателям альтернативные варианты для совершения покупок. Особый акцент делается на том, что ссылки на внешние ресурсы для оплаты будут видны только для пользователей App Store из России, в то время как в других странах будут действовать прежние правила. Для интеграции новой функции на официальном сайте есть небольшая инструкция, а разработчиков обязали строго следовать регламенту. Кроме того, Apple предложила более выгодный тариф, ведь за покупки в российских приложениях компания будет взимать комиссию в размере 27%, вместо стандартных 30%. 

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Для активации поддержки сторонних способов оплаты в своём приложении разработчикам необходимо внедрить библиотеку с названием «StoreKit External Purchase Link Entitlement». Обновлённое API доступно как для iOS, так и для iPadOS, а информация носит действительно любопытный характер. Как известно, у пользователей из РФ есть проблемы с покупкой приложений, поскольку многие отечественные банки находятся под санкциями. Таким нехитрым образом Apple убивает сразу двух зайцев, ведь деньги продолжат поступать, а в мировом масштабе ничего не изменится. Подобное решение доказывает, что яблочная компания готова на компромиссы, но только в том случае, когда законодательные решения загоняют корпорацию в угол. При этом Apple обязательно оставляет за собой возможность получения прибыли, ведь работать бесплатно там не хотят. Почитать больше подробностей на тему интеграции внешних покупок в магазин приложений App Store вы можете по ссылке. 

#apple #app store
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