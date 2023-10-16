Apple вводит инновационное решение в своих розничных магазинах, позволяя обновлять iPhone до последней версии операционной системы прямо в запечатанной коробке благодаря специальной подставке.

Apple разработала революционное решение для своих розничных магазинов, позволяющее обновлять программное обеспечение iPhone даже в запечатанных коробках. Этот шаг направлен на устранение ситуаций, когда покупатели получают устройства с устаревшей версией операционной системы.

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В прошлом покупатели могли столкнуться с ситуацией, когда, например, первые экземпляры iPhone 15, сходящие с конвейера, были оборудованы iOS 17, хотя к моменту начала продаж уже существовала обновленная версия iOS 17.0.1.

Чтобы решить этот вопрос, Apple разработала специфическое устройство - плоскую подставку. Магазинные сотрудники могут поместить на неё запечатанные коробки с iPhone. Подставка оснащена функцией беспроводного включения iPhone, проведения обновления и последующего выключения, не требуя физического доступа к устройству.

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Ожидается, что Apple будет активно использовать данную технологию в своих розничных магазинах до конца текущего года, обеспечивая покупателей самой актуальной версией программного обеспечения прямо из коробки.