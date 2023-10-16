Apple планирует представить ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air с новым процессором M3 в 2024 году, обещая пользователям улучшенную производительность и более долгую автономную работу.

Поклонники Apple с нетерпением ждут новых моделей MacBook, которые будут работать на базе фирменного процессора M3. Согласно последним данным, компания намерена представить обновленные MacBook Pro и MacBook Air уже в следующем году.

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Процессор M3 станет серьезным прорывом для Apple в плане производительности. По мнению экспертов, новые ноутбуки не только будут работать быстрее, но и дольше держать заряд батареи. Это особенно актуально для тех, кто часто пользуется устройством в пути или далеко от розетки.

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Официальная презентация MacBook Pro с чипом M3 запланирована на начало 2024 года. Чуть позже к нему присоединится MacBook Air на той же платформе.