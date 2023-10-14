Релиз нового комплекта Xbox состоится 31 октября

31 октября компания Microsoft начнёт продажу нового комплекта своей игровой консоли Xbox Series S. Набор Starter Bundle будем предлагаться по цене $300 и его уже можно заказать в магазине Microsoft Store.

В этот набор входит сама игровая консоль Xbox Series S с объёмом хранилища 512 ГБ, три месяца подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate и игровой контроллер. Данная консоль сама по себе обычно стоит столько же. Три месяца подписки на Xbox Game Pass Ultimate обходzтся в $50 и она автоматически продлевается каждый месяц, если её не отменить. В результате покупка нового комплекта может оказаться более выгодной, если эта подписка вам нужен.

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Microsoft постарается продать как можно больше консолей в последнем квартале года, чтобы не слишком отставать от лидирующей PlayStation 5. В июле компания объявила о снижении доходов от продаж Xbox на 13% за год.

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Консолям Xbox Series X и S скоро исполнится три года. Модели нового поколения компания собирается выпускать не раньше 2028 года, а в этом году были обнародованы планы по созданию облачной гибридной Xbox. В следующем году может быть представлено промежуточное обновление Xbox Series X и S, пишет ign.com.