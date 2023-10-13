Частота обновления этих дисплеев составляет 120 Гц

Хотя умные очки и не стали распространёнными настолько же, насколько распространились умные телефоны, они встречаются всё чаще. Например, компания Huawei недавно представила очки Eyewear 2 с интересными характеристиками и функциональными возможностями. Компания Thunderbird также имеет предложения на этом рынке.

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Этот китайский производитель в октябре прошлого года представил модель очков Thunderbird X1. В них применяются дисплеи Micro OLED с частотой 90 Гц и разрешением 1080p, а продолжительность работы достигала 6 часов. Теперь очки второго поколения весом всего 76 г приносят ряд улучшений. Здесь также используются дисплеи Sony Micro OLED с разрешением 1080p и плотностью пикселей 4032 ppi, тогда как яркость достигает 600 нит. У этих очков есть аксессуар JoyDock для портативной игровой консоли Switch. Аксессуар подключается к консоли и к очкам через кабель USB Type-C.

Ёмкость батареи этого аксессуара составляет 10000 мАч, что даёт возможность заряжать от него как очки, так и консоль. Ещё Thunderbird Air 2 можно подключать к смартфону напрямую также посредством USB Type-C. Этими очками можно пользоваться и при близорукости и дальнозоркости.

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Предварительные заказы в Китае принимают по цене 2299 юаней. Если в комплект поставки входит JoyDock, цена вырастает до 2699 юаней. Продажи должны начаться в ноябре, о продажах в других странах пока ничего не сообщается, пишет Gizmochina.