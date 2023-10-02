Huawei представила новые умные очки - Huawei Smart Glasses 2, доступные для подключения к устройствам iOS и Android

Компания Huawei представила новое поколение умных очков - Huawei Smart Glasses 2. Эти стильные аксессуары доступны в пяти различных дизайнах, включая варианты без рамки, в стиле летчика, с полурамкой, а также две новые версии - "титановая пустота" и "золотая нить".

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Очки порадуют пользователей своим изящным дизайном, с уменьшенной толщиной дужек на 20%, достигая всего 9,7 мм, и более компактной задней частью с уменьшенной шириной на 28%, всего 8,3 мм.

Особенности Huawei Smart Glasses 2 включают в себя двойные динамики, что позволяет увеличить амплитуду на 40%, и уровень громкости медиаплеера на 30%. Они также обеспечивают до 11 часов прослушивания музыки и до 9 часов разговора с быстрым зарядом, занимающим всего 50 минут.

Очки имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54 и предоставляют возможность легкого переключения между устройствами, работая с HarmonyOS, Android, iOS и Windows.

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Стоимость Huawei Smart Glasses 2 составляет $235, что делает их привлекательным вариантом для всех, кто ищет стильные и функциональные умные очки.