Игра 24-летней давности не теряет актуальности

В игре World of Warships готовятся отпраздновать популярный на Западе Хэллоуин. В этом году данное событие будет отмечено появлением персонажей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic III 1999 года выпуска. Оттуда возьмут шесть персонажей с озвучкой, картой и набором расширений. Также будет представлено несколько японских линкоров и другой контент.

Персонажами являются Кэтрин Айронфист, Сандро, Мефала, Солмир, Нимус и Гуннар, они станут доступными 19 октября. Первых двоих озвучивают те же актёры, что и в оригинальной игре. Каждый из этих персонажей получает 10 навыков, благодаря чему они смогут возглавить армаду на обычных картах и на специальной. В процессе путешествия будут разблокироваться командиры и ресурсы. В качестве флага можно приобрести знамя Королевства Эрафия.

В магазине Steam будет предлагаться пакет расширений с несколькими днями премиального аккаунта, внутреигровыми бонусами, кредитами, Commander Sandro и HD-версией Heroes of Might and Magic III.





Ещё в игре будет представлена операция «Последнее путешествие по Трансильвании». В раннем доступе появятся японские линкоры «Юмихари» VIII уровня, «Адатара» IX уровня и «Бунго» X уровня, пишет mmorpg.com.