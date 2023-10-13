В быстрых настройках можно будет выбирать, через какую карту выходить в интернет

В начале октября началось распространение финального варианта операционной системы Android 14. По сравнению с Android 13 радикальных новшеств в ней нет. Google вносит изменения в обработку операций и настроек на уровне системы, среди прочего добавляя быстрые переключатели. Один из них способен дать возможность выбирать, через какую SIM-карту выходить в интернет.

Две SIM-карты на Android-устройствах поддерживаются не первый год. Всё шире распространяются электронные SIM-карты, которые устраняют проблемы в работе с физическими картами.

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Недавно сообщалось, что Google работает над приложением для переноса eSIM между устройствами, уже доступное в аппаратах Pixel 8. До сих пор в стандартной версии Android не было возможности по одному нажатию выбирать, через какую SIM-карту выходить в интернет. Для выбора нужно было открыть системные настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты и там выбрать карту. В оболочках вроде Samsung OneUI и OnePlus OxygenOS быстрый переключатель уже существует. Теперь такая возможность будет и в чистой версии Android.

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В Twitter эксперт по Android Мишаал Рахман рассказал, что подавал запрос в Google IssueTracker на добавление этой опции в декабре прошлого года. Теперь страница этого запроса была обновлена и сотрудник Google написал, что переключатель в быстрых настройках появится. Когда именно и в какой сборке Android, сказано не было. В последней бета-версии QPR1 2 переключатель отсутствует. Пока вместо него можно воспользоваться приложением из магазина Play Store, которое добавляет переключатель SIM-карт, пишет Androidpolice.