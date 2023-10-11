Xiaomi начинает распространять Android 14 в первых рядах

Поскольку Google представила финальный вариант системы Android 14, производители смартфонов постепенно начинают обновлять свои устройства. Среди первых из этих производителей китайская компания Xiaomi. В частности, в Европе будет обновлён её аппарат Xiaomi 13 Pro.

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Хотя появлялось сообщение, что Xiaomi поменяет название своей программной оболочки, пока она продолжает работать с MIUI 15. В сентябре эта версия тестировалась на Xiaomi 13. Размер обновления составляет 5,5 ГБ. В состав Android 14 входят патчи безопасности для Android за сентябрь.

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Xiaomi 13 Pro является флагманском смартфоном на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ памяти и хранилищем 512 ГБ. Здесь установлен экран LTPO AMOLED размером 6,73 дюйма с разрешением 2K+ и частотой 127 Гц, пишет Gizmochina.