Новые часы Honor поддерживают электронные SIM-карты

Представив в четверг третий за год складной смартфон Honor Magic Vs 2, китайский производитель у себя на родине анонсировал смарт-часы Watch 4 Pro. Эта модель с премиальным внешним видом, похожая на классические часы, только с более обширными функциональными возможностями.

Часы обладают круглым циферблатом с вращающейся головкой, линейным вибрационным движком и кнопкой справа. Диагональ циферблата составляет 46 мм. Корпус сделан из нержавеющей стали и получил водонепроницаемость на глубине до 5 м. Размер экрана AMOLED составляет 1,5 дюймов при разрешении 464 x 464. Наличие технологии LTPO позволяет дисплею быть постоянно включённым.

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Для отслеживания показателей организма предлагаются пульсометр, датчик SpO2, выполняется мониторинг сна и стресса. Ещё часы способны обнаруживать мерцательную аритмию и поддерживают алгоритм сжигания жира. Имеется GPS и разные виды физической активности.

Наличие eSIM даёт возможность выходить в сеть без подключения к смартфону. Ещё есть поддержка WeChat, стандарт NFC, потоковая трансляция аудио. При обычных нагрузках часы должны работать 14 дней, а с подключенным eSIM 10 дней.

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Выпускаются чёрный, коричневый и тёмно-зелёный цветовые варианты. Первые два оценили в 1599 юаней, последний в 1799 юаней, пишет Gizmochina.