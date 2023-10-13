Аппарат с экраном LTPO с частотой 120 Гц

В октябре компания Honor представила в Китае складной смартфон Purse V и другую модель под названием Magic V2. Спустя всего несколько недель она предлагает свой третий складной аппарат в нынешнем году. Новая модель называется Magic Vs 2 и приходит на смену прошлогоднему устройству первого поколения. Производитель утверждает, что аппарат стал тоньше и легче предшественника.

Смартфон раскладывается как книжка. Его толщина в развёрнутом виде равна 5,1 мм, в свёрнутом 10,7 мм. Применяется редкоземельный магниевый сплав, благодаря которому вес устройства всего 229 г. Аппарат получил прямоугольный модуль камер и сканер отпечатков сбоку внутри кнопки питания. Шарниры также сделаны из титана, чтобы обеспечить большую долговечность.

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Размер внешнего экрана равен 6,43 дюйма при разрешении 2344 x 2156 и пиковой яркости 2500 нит. Диагональ внутреннего экрана составляет 7,9 дюйма с разрешением 2376 x 1060. В обоих случаях тип экрана AMOLED LTPO, частота обновления 120 Гц, поддерживается HDR10+. Рамки вокруг экрана симметричные.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и телеобъектива 20 Мп с 40-кратным цифровым зумом. Разрешение передней камеры 16 Мп.

Устройство работает на процессоре предыдущего поколения Snapdragon 8+ Gen 1. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. Ёмкость батареи 5000 мАч, мощность зарядки 66 Вт. Установлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Среди стандартов связи представлены 5G, порт USB-C, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

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Доступны синий, чёрный и фиолетовый цветовые варианты. Минимальная стоимость устройства 6999 юаней за версию 12/256 ГБ, конфигурация 16/512 ГБ стоит 7699 юаней, пишет Gizmochina.