Судя по характеристикам тестов, он должен стать преемником телефона X9A, выпущенного в прошлом году.

В базе данных тестов GeekBench недавно появилась информация о новой модели телефона Honor ALI-NX1. Сертифицированная как Honor X9B, эта модель является потенциальным преемником выпущенного в прошлом году телефона X9A. Honor ALI-NX1 получил отличные результаты в тестах GeekBench, набрав 936 баллов в одноядерном тесте и 2774 балла в многоядерном.

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Основой этого телефона является процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с кодовым названием SM6450. Процессор работает на частоте 2,2 ГГц и выполнен по 4-нанометровому техпроцессу. Устройство может поддерживать диапазоны частот 5G ниже 6 ГГц и в миллиметровом диапазоне, что обеспечивает высокую скорость подключения к сети.

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Honor ALI-NX1 оснащен 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением системы Android 13. Этот телефон также обладает чертой, которая была востребована пользователем в предыдущих моделях - сверхпрочным изогнутым OLED-дисплеем. Другие особенности Honor ALI-NX1 включают 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 64-мегапиксельную основную камеру, сверхширокоугольную камеру на 5 МП и тройную макрокамеру на 2 МП. Аккумулятор емкостью 5100 мА*ч позволяет долго пользоваться устройством, а быстрая зарядка на 40 Вт обеспечивает быстрое зарядное время.