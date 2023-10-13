Аппараты появились на сингапурском сайте IMDA

В сентябре в Китае были анонсированы смартфоны серии Redmi Note 13. Было представлено три аппарата: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro Plus. Первой является достаточно недорогим устройством, остальные предназначаются для желающих получить более премиальный аппарат. Недолго остаётся ждать начала их продаж за пределами Китая.

На сайте сингапурской организации IMDA был обнаружен аппарат с модельным номером 2312DRAABG. Это должен быть вариант Redmi Note 13, тогда как 2312RA50G относится к Pro или Pro Plus. Не исключено, что предстоит подождать ещё несколько месяцев и продажи смартфонов в разных регионах стартуют в 2024 году.

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Note 13 предлагает дисплей AMOLED размером 6,67 дюйма 120 Гц. В нём установлен чип Dimensity 6080, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, камера 100 Мп, макро 2 Мп и передняя 16 Мп. Работает устройство от батареи 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

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13 Pro и Pro Plus получили экран такого же размера 1,5K и Full HD+ соответственно, 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В них применяются Snapdragon 7s Gen 2 и Dimensity 7200 Ultra, 16 ГБ памяти и хранилище до 512 ГБ. В обоих аппаратах основная камера имеет сенсор Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп, передняя камера 16 Мп. Ёмкость батарей равна 5100 мАч и 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт и 120 Вт, пишет Gizmochina.