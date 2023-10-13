Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Линейка смартфонов Redmi Note 13 скоро поступит в продажу по всему миру
Аппараты появились на сингапурском сайте IMDA

реклама

В сентябре в Китае были анонсированы смартфоны серии Redmi Note 13. Было представлено три аппарата: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro Plus. Первой является достаточно недорогим устройством, остальные предназначаются для желающих получить более премиальный аппарат. Недолго остаётся ждать начала их продаж за пределами Китая.

На сайте сингапурской организации IMDA был обнаружен аппарат с модельным номером 2312DRAABG. Это должен быть вариант Redmi Note 13, тогда как 2312RA50G относится к Pro или Pro Plus. Не исключено, что предстоит подождать ещё несколько месяцев и продажи смартфонов в разных регионах стартуют в 2024 году.

реклама

Note 13 предлагает дисплей AMOLED размером 6,67 дюйма 120 Гц. В нём установлен чип Dimensity 6080, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, камера 100 Мп, макро 2 Мп и передняя 16 Мп. Работает устройство от батареи 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

13 Pro и Pro Plus получили экран такого же размера 1,5K и Full HD+ соответственно, 120 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В них применяются Snapdragon 7s Gen 2 и Dimensity 7200 Ultra, 16 ГБ памяти и хранилище до 512 ГБ. В обоих аппаратах основная камера имеет сенсор Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп, передняя камера 16 Мп. Ёмкость батарей равна 5100 мАч и 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт и 120 Вт, пишет Gizmochina.

#смартфоны #xiaomi #redmi
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В десятку самых продаваемых в мире смартфонов вошли четыре iPhone и шесть Samsung
В топ-10 самых популярных в мире смартфонов вошли только модели Apple и Samsung
В Китае представлен складной смартфон Honor Magic Vs 2 на Snapdragon 8+ Gen 1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
6
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
75
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
1
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
2
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
20
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Майнинг Биткоина идёт ко дну – Bitmain снижает зарплаты, поскольку устройства ASIC никому не нужны
2
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
17
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
123
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
46
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
6
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
2

Сейчас обсуждают

Влад Трохов
08:56
Какая нафиг 1070 в 2023ем за 10 тыс. рублей и выше, вы в себе? 1070-1080 это печки давно устаревшие. Вы бы ещё 980 посоветовали, умники. Ладно ещё 1070, но 1080 славятся своими отвалами чипа и они все...
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
Чato-Бoт
08:54
Совсем головёнкой тронулся этот блохер Боррель.
Жозеп Боррель: Китай должен убедить Украину в том, что он не на стороне России
xxToaDxx
08:54
И до свидание переключение камер вовремя съёмке 4к 60фпс)))
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
истребитель хохлизма
08:54
предупредитель :D вши предупреждают волка
Байден предупреждает Иран из-за Газы, Израиль формирует чрезвычайный военный кабинет
-[]-
08:53
Так зачем ты нам про свой манямирок постишь то? Ты нам свои фильтры на реальность не навяжешь! )))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
истребитель хохлизма
08:52
а мемберхерт дрифтанула темвременем на стол
У украинцев появилась новая возможность уклониться от призыва
-[]-
08:51
Т.е. ты сейчас американских граждан и госдеп США ватниками назвал? )))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
истребитель хохлизма
08:51
на евразийском континенте этим обезъянам вообще делать нечего
В Конгрессе США рекомендуют властям готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем
-[]-
08:48
Ватники не способны сами мыслить, а только постить пропаганду, которую специально для них разработали в США, потому укропы постоянно и постят всякие бредни про конспирологию, теорию заговоров и проис...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
истребитель хохлизма
08:47
путин недавно говорил на эту тему, завершая фразу "кто они такие вообще?" хз кто там этим педикам что должен и почему, если они простые потребители русско-китайской письки.
Жозеп Боррель: Китай должен убедить Украину в том, что он не на стороне России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем