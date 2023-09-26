Xiaomi планирует продвинуть свою новую модель Redmi Note 13 Pro на глобальном рынке под брендом Poco, продолжая традицию переименования смартфонов Redmi для международного рынка.

Китайский техногигант Xiaomi не изменяет своим традициям. На прошлой неделе компания представила в Китае новую серию смартфонов Redmi Note 13, которая включает базовую модель Note 13, улучшенную версию Note 13 Pro и флагманский Note 13 Pro+. Согласно информации от надежных источников, Xiaomi планирует продвинуть модель Note 13 Pro на глобальном рынке под брендом Poco.

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Подобный маркетинговый ход со стороны Xiaomi уже стал привычным делом: большинство смартфонов Poco являются переименованными версиями моделей Redmi. Эта практика началась с первой модели Poco F1 и продолжалась до последней модели Poco F5.

Пока не ясно, как именно будет названа модель Redmi Note 13 Pro в линейке Poco, однако, с учетом прошлых тенденций, предполагается, что смартфон может войти в серию Poco X.

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Новый Redmi Note 13 Pro оборудован современным процессором Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, мощной 200-мегапиксельной основной камерой и вместительным аккумулятором на 5100 мАч, что делает его весьма привлекательным вариантом для широкого круга потребителей.