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Китайский техногигант Xiaomi не изменяет своим традициям. На прошлой неделе компания представила в Китае новую серию смартфонов Redmi Note 13, которая включает базовую модель Note 13, улучшенную версию Note 13 Pro и флагманский Note 13 Pro+. Согласно информации от надежных источников, Xiaomi планирует продвинуть модель Note 13 Pro на глобальном рынке под брендом Poco.
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Подобный маркетинговый ход со стороны Xiaomi уже стал привычным делом: большинство смартфонов Poco являются переименованными версиями моделей Redmi. Эта практика началась с первой модели Poco F1 и продолжалась до последней модели Poco F5.
Пока не ясно, как именно будет названа модель Redmi Note 13 Pro в линейке Poco, однако, с учетом прошлых тенденций, предполагается, что смартфон может войти в серию Poco X.
Новый Redmi Note 13 Pro оборудован современным процессором Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, мощной 200-мегапиксельной основной камерой и вместительным аккумулятором на 5100 мАч, что делает его весьма привлекательным вариантом для широкого круга потребителей.