Этот аппарат быстрее всех в 2023 году добрался до отметки в 1 млн продаж

Серия смартфонов Redmi Note пользуется немалым спросом. Об этом говорит статистика, согласно которой к сентябрю за всё время было продано более 338 млн аппаратов этой линейки. Казалось, что в этом году спрос немного сократился, но есть исключение. Модель Redmi Note 12 5G быстрее всех Android-смартфонов разошлась в количестве миллион экземпляров.

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Об этом сказано в официальном аккаунте компании Xiaomi в Twitter. Данные относятся к периоду с января по июль 2023 года.

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Этот аппарат принадлежит к бюджетной ценовой категории и стоит менее $250. В России его стоимость составляет менее 20000 руб. Он обладает экраном AMOLED размером 6,67 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц, яркостью до 1200 нит и поддержкой сети 5G. Также у него приличная продолжительность работы, хотя камеры 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп оставляют желать лучшего, особенно при недостаточном освещении. Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 1, ёмкость батареи 5000 мАч, пишет Gizmochina.