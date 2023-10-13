В России начинают чаще покупать дорогую технику

Директор маркетплейса группы «М.Видео-Эльдорадо» в недавнем интервью рассказала, что в настоящее время в России растёт спрос на бытовую технику. При этом речь идёт по большей части от товарах по высокой цене. Покупают как крупную технику, так и встраиваемую.

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Одной из причин роста числа покупок является отложенный спрос, а другой увеличение ассортимента, который ранее сократился из-за санкций. Большим спросом пользуются электросамокаты, пылесосы, крупная бытовая техника. Часто приобретают смартфоны и телевизоры. Наибольшее количество покупок фиксируется в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

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Основное внимание покупатели обращают на гарантию и уровень обслуживания, цены и ассортимент. Представители маркетплейса полагают, что подход покупателей к выбору продуктов становится всё более прагматичным.