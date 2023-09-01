Компактнее Galaxy Z Fold 5 при большей батарее

Ещё в июле в Китае был представлен смартфон Honor Magic V2, а теперь на выставке IFA 2023 случилось его международное появление. Это складной смартфон Honor третьего поколения с обновлённым дизайном. Толщина корпуса здесь лишь 4,7 мм в развёрнутом виде и 9,9 мм в свёрнутом. Для сравнения, у Galaxy Z Fold 5 эти размеры составляют 6,1 мм и 13,4 мм соответственно.

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Ещё смартфон стал легче на 30 г и его вес составляет до 231 г, что на 3 г меньше по сравнению с обычным смартфоном Galaxy S23 Ultra и на 22 г легче по сравнению с Z Fold 5. Новой шарнир оказался более лёгким и плавным, а его качество для складного смартфона играет важнейшую роль.

Внешний экран OLED здесь с диагональю 6,43 дюйма, а внутренний 7,92 дюйма. В обоих случаях их частота варьируется от 1 Гц до 120 Гц. Используется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Основная камера 50 Мп, столько же сверхширокоугольная, телеобъектив 20 Мп с оптическим зумом 2.5x.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, как и у большинства современных смартфонов. Сделана она из карбида кремния, что и позволило уменьшить размер.

Стоимость за пределами Китая названа пока не была, сообщает Androidcentral.