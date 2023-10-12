Также здесь представлен режим Invasions

Компания NetherRealm Studios представила для своей игры Mortal Kombat 1 на консоли Nintendo Switch очередное обновление. В нём она исправляет ряд имевшихся в игре проблем. Помимо прочего, предлагается первый сезон режима игры Invasions.

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Внесены изменения в баланс игрового процесса, есть исправления в таблице лидеров, визуальные улучшения и повышение производительности, уменьшено время загрузки и исправлены ошибки локализации. Предыдущий патч был выпущен 27 сентября. Размер последнего обновления составляет около 27 ГБ.

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Состояние игры в момент релиза многим не понравилось и разработчики пообещали устранить все неполадки. Поскольку Nintendo Switch является портативной консолью, здесь от игр не ожидается тот же уровень, что на компьютерах и приставках PlayStation и Xbox, пишет gameranx.