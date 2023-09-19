Особое недовольство вызвали глаза персонажей.

Игра Mortal Kombat 1 на короткое время стала доступна владельцам премиум-издания, однако уже завтра тайтл выйдет в широком доступе. Как видно из сравнения различных изданий, качество игры на ПК, Xbox Series X/S и PS5 относительно схоже.

Недавнее видео ElAnalistaDeBits проливает свет на неудовлетворительные технические характеристики версии для Switch. Разрешение игры колеблется между 640p и 720p на зарядке и падает до 480p в портативном режиме. Несмотря на попытки достичь 60 кадров в секунду, более 30 FPS игра не показывает.

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Если бы Mortal Kombat 1 была просто адаптацией версии для консолей текущего поколения с низким разрешением, это было бы более простительно. Однако, судя по всему, игра была полностью переделана с нуля. И хотя это могло бы быть положительным начинанием, результат оставляет желать лучшего. Мало того, что заметно отсутствие детализации, так еще и сами персонажи имеют тревожные, похожие на жуков глаза.

Более того, сюжетный режим Mortal Kombat 1, известный тем, что на платформах текущего поколения он органично сочетает в себе предварительные сцены и игровой процесс, на Switch сопровождается неловкими экранами загрузки. Кроме того, в тех немногих случаях, когда в версии для Switch пытаются воспроизвести сцены в реальном времени, результат оказывается не самым приятным в плане качества и прорисовки текстур.

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Точные причины такого неудовлетворительного качества игры пока неясны, но вполне возможно, что пропасть между XSX/PS5 и Switch была просто слишком велика, чтобы ее преодолеть.