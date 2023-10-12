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iPhone 15 Pro Max возглавил рейтинг DxOMark по качеству селфи-камер
Прошлогодний результат улучшен на четыре балла

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Популярный тест лаборатории DxOMark оценивает и расставляет современные смартфоны по качеству камер. Недавно представленный iPhone 15 Pro Max возглавил список селфи-камер. Общий результат этого аппарата составляет 154 балла, что помещает его на второе место после Huawei P60 Pro. Прошлогодний iPhone 14 Pro Max также был лучшим в плане передних камер. Однако, на этот раз оценка оказалась выше на четыре балла.

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Аппараты прошлого и нынешнего года обладают одинаковой передней камерой с разрешением 12 Мп и сенсором размером 1/3,6 дюйма. У них есть автофокус и оптическая стабилизация изображения. Повысить качество съёмки помог новый процессор обработки изображений.

Селфи-камера на последнем iPhone предлагает точную экспозицию, быстрый автофокус, широкий динамический диапазон и высокий уровень детализации при дневном освещении. Также в тестах отметили высокое качество стабилизации видео.

Есть и недостатки. Поддерживается большая глубина резкости, но результатом может стать появление шумов даже при нормальном освещении. Иногда неточной выглядит цветопередача, резкость при съёмке видео не всегда одинаковая.

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В режиме портретной съёмки камера точно рассчитывает глубину изображения и создаёт качественное размытие. При этом могут возникать проблемы с мелкими деталями вроде волос, из-за чего изображения могут выглядеть неестественными, пишет Gizmochina.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: gizmochina.com
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